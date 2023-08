Accoltella il vicino di casa perché i suoi cani lo disturbano: arrestato un 60enne L’aggressore, un 60enne di Monza, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo del resto, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per danneggiamenti, non sarebbe nuovo ad episodi di disturbo all’interno del condominio.

Ha accoltellato il vicino perché i suoi cani lo disturbavano. Questo il motivo che l'aggressore, un 60enne residente a Monza, ha raccontato ai poliziotti, accorsi nel giorno di Ferragosto all'interno di un condominio in città. L'uomo è stato arrestato in flagranza, e condotto nel carcere di Monza con l’accusa di tentato omicidio.

I precedenti

Il 60enne del resto, già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali per danneggiamenti e spaccio di droga, non sarebbe nuovo ad episodi di disturbo all'interno dell'edificio: spesso ubriaco, si sarebbe reso protagonista di accese discussioni con i condomini, terminate il più delle volte con insulti e minacce di morte; in un caso, infrangendo la finestra dell’androne e brandendo coltello e accendino, aveva minacciato di dare fuoco al condominio, riuscendo a danneggiare l’appartamento al terzo piano dello stabile. Di recente è stato denunciato anche per aver appiccato un incendio in Villa Mirabello a Monza.

Le condizioni della vittima

La giovane vittima, trovata dalla forze dell'ordine accasciata su una panchina del cortile e con numerose ferite da arma da taglio all'addome, è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza: la polizia era stata chiamata da un'altra vicina di casa, terrorizzata dalle urla di dolore sul pianerottolo. Il ragazzo non si trova in pericolo di vita, ed è stato dimesso dai medici con dieci giorni di prognosi.