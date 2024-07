video suggerito

Maestro di religione condannato a 6 anni e 8 mesi per abusi su 4 bimbi: 80mila euro ai genitori delle vittime Il maestro di religione, finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di quattro bambini di 4 e 5 anni che frequentavano un asilo del milanese, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi.

È arrivata la sentenza di primo grado per il maestro di religione di 35 anni finito in carcere a fine marzo dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di quattro bambini di 4 e 5 anni che frequentavano un asilo del milanese. Il 35enne ora è stato condannato a 6 anni e 8 mesi, la Procura aveva chiesto 9 anni di carcere. I genitori dei piccoli verranno risarciti con 80mila euro.

L'insegnante arrestato in flagranza di reato

Ad accorgersi di quello che stava accadendo era stata una sua collega: la donna dopo aver aperto la porta di aula ha trovato il 35enne che allontanava in tutta fretta una bimba da sé. La docente così si è rivolta subito alla polizia locale che ha installato delle telecamere nella scuola. Ci sono volute solo poche ore per cogliere in flagranza di reato l'insegnante e così per lui era scattato immediatamente l'arresto.

Stando alle prime informazioni, il 35enne faceva abbassare i pantaloncini ai bambini e procedeva poi con la violenza che consisteva in palpeggiamenti nelle parti intime.

In questi mesi l'imputato era poi passato ai domiciliari in una comunità terapeutica per poi finire però di nuovo in carcere perché aveva commesso alcune violazioni. Mentre una perizia, chiesta dalla difesa e disposta dal gip, aveva stabilito che l'imputato non ha alcun vizio di mente.

Il sospetto su altri 40 bambini

Le indagini dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro avevano svelato che il 35enne potrebbe essere stato responsabile di tante altre violenze su bambini: in tutto una quarantina. In questi mesi sono state raccolte testimonianze e segnalazioni e si sta procedendo anche con questo filone di indagini. Intanto per ora la giudice per l'udienza preliminare Angela Minerva ha emesso una condanna di primo grado a 6 anni e 8 mesi di carcere.