Insegnante di religione e avvocato 40enne denunciato per pedopornografia dai genitori di un’alunna: arrestato

Un 40enne si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di pedopornografia. L'uomo, avvocato penalista del Foro di Brescia e insegnante di religione, è stato denunciato dai genitori di un'alunna di 16 anni.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un insegnante di religione di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di pedopornografia. L'uomo, che è anche avvocato penalista del Foro di Brescia, in questo momento si trova agli arresti domiciliari. Gli investigatori sono al lavoro per capire se oltre alla 16enne, dalla cui famiglia è partita la denuncia, possano esserci altre vittime. Sotto indagine ci sarebbe l'intero anno scolastico appena trascorso.

La denuncia dei genitori di un'alunna del 40enne

A disporre l'arresto nei giorni scorsi è stato il pubblico ministero Alessio Bernardi dopo aver raccolto la denuncia dei genitori di una 16enne. I due, infatti, avrebbero trovato nel cellulare della ragazzina immagini, messaggi e materiale esplicito scambiato con l'insegnante di religione della sua classe.

La squadra Mobile della Questura ha, quindi, proceduto con l'arresto, la perquisizione della casa del 40enne e al sequestro del cellulare, del computer e del tablet. Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, l'uomo da tempo ha affiancato alla carriera da avvocato quella del docente di religione in una scuola superiore bresciana.

Le indagini su altri possibili casi

Sposato e padre di famiglia, le prime analisi sui dispositivi avrebbero fatto ipotizzare agli investigatori che quello che vedrebbe coinvolta la 16enne potrebbe non essere l'unico caso da esaminare.

Per questo motivo, le indagini stanno continuando per capire se ci sia il coinvolgimento di altre studentesse minorenni. Oltre al cellulare, sarà analizzato l'intero anno scolastico appena trascorso, gite comprese. Per il momento, per il 40enne è stata disposta la custodia cautelare degli arresti domiciliari.