Maestro di religione violenta 4 bimbi in un asilo di Milano: incastrato dalle telecamere Scattano le manette per un maestro di religione di 35 anni: l’uomo è accusato di aver violentato sessualmente quattro bambini tra i 4 e i 5 anni di un asilo di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Per un insegnante di religione di 35 anni di un asilo di Milano sono scattate le manette. L'uomo è accusato di aver violentato sessualmente quattro bambini tra i 4 e i 5 anni: per lui è scattato l'arresto in flagranza lo scorso mercoledì 29 marzo.

La violenza sessuale in un asilo di Milano

Stando alle prime informazioni, il 35enne faceva abbassare i pantaloncini ai bambini e procedeva poi con la violenza che consisteva in palpeggiamenti nelle parti intime. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro, sono scattate dopo le segnalazioni di alcune maestre: gli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale hanno subito posizionato le telecamere all'interno della scuola fino a quando il 35enne non è stato sorpreso a commettere il reato. Le manette sono scattate già dopo un'ora dall'inizio delle intercettazioni audio e video.

Le segnalazioni dopo le frasi di alcuni bambini

Le colleghe dell'uomo hanno fatto le prime segnalazioni in Comune dopo che avevano sentito alcune frasi dei bambini vittime del 35enne. Così il pubblico ministero, una volta le segnalazioni sono arrivate sul suo tavolo, ha subito ordinato l'installazione di microspie in classe. Dopo un'ora le telecamere stavano già riprendendo una violenza.

Il maestro era stato trasferito da un'altra scuola

Si sta procedendo intanto con le indagini: da capire infatti quanti sono in tutto i bambini che l'uomo ha violentato. L'uomo ha insegnato anche in una precedente scuola dalla qualche era stato già trasferito, non si sa se alla base del suo trasferimento c'erano dei sospetti simili. Ora gli inquirenti procederanno ad ascoltare i bambini in una serie di incontri protetti.