Uccide la moglie a coltellate e si toglie la vita a Pavia: i carabinieri al lavoro per capire il movente I corpi senza vita dei coniugi sono stati trovati intorno alle 17 di ieri martedì 8 aprile dalla nuora che, non riuscendo a sua volta a contattarli, si era recata alla loro abitazione di Confienza (Pavia) per vedere se fosse successo qualcosa.

Resta ancora sconosciuta la motivazione del gesto di Anselmo Zanellato, 68 anni, originario di Porto Tolle (Rovigo) ed ex muratore in pensione, che nei giorni scorsi ha ucciso a coltellate la moglie Clara Angela Crivellin, 66enne casalinga. Sono le due vittime della tragedia famigliare scoperta ieri pomeriggio in una villetta di Confienza (Pavia), paese di poco più di mille abitanti al confine tra la Lomellina e la provincia di Novara.

Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato comunque di un omicidio-suicidio. Un dramma che potrebbe risalire anche a qualche giorno fa, dal momento che i vicini hanno riferito di non incrociare i coniugi da un po'. I corpi senza vita sono stati trovati intorno alle 17 di ieri martedì 8 aprile dalla nuora che, non riuscendo a sua volta a contattarli, si era recata alla loro abitazione di vicolo Castellazzo, una stradina senza uscita, per vedere se fosse successo qualcosa.

La zona confina con la campagna, non lontano dal campo sportivo, dalla chiesa parrocchiale e dal cimitero. La moglie era in cucina, riversa a terra, con ferite da arma da taglio in grado di causarne il decesso. Il marito è stato invece trovato all'interno di un rustico adibito a ricovero attrezzi nel cortile, freddato da un colpo sparato con un fucile da caccia calibro 12 che era accanto al corpo.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano e della stazione di Robbio, al lavoro fino a tarda sera per ricostruire l'accaduto e cercare di comprenderne i motivi al momento inspiegabili attraverso le testimonianze di vicini di casa, conoscenti, parenti. La dinamica, al momento, è l'unico aspetto di questa vicenda che sembra essere ormai chiaro: il marito avrebbe accoltellato la moglie all'interno dell'abitazione, poi avrebbe raggiunto il rustico esterno togliendosi la vita con una fucilata che a quanto pare nessuno, nel vicinato, ha sentito. Un medico legale ha svolto i primi accertamenti sul posto. Ora sarà eseguita l'autopsia anche per stabilire a quando risalgono i decessi.