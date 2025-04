video suggerito

Marito e moglie trovati morti nel Pavese: l’ipotesi che lui abbia accoltellato la donna e poi si sia sparato Oggi pomeriggio marito e moglie di 68 e 66 anni sono stati trovati morti nella loro casa di Confienza, in provincia di Pavia. I Carabinieri sospettano si sia trattato di un omicidio-suicidio: lui si sarebbe sparato dopo avere ucciso la donna con un coltello. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, un uomo e una donna di 68 e 66 anni sono stati trovati morti nella loro casa di Confienza, un piccolo paese in provincia di Pavia, al confine tra la Lomellina e il Novarese. I carabinieri della compagnia di Vigevano sospettano che possa essersi trattato di un caso di omicidio – suicidio: lui si sarebbe sparato con un fucile dopo aver accoltellato la moglie.

L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma dalle prime indicazioni sembra che l'uomo abbia colpito la moglie con un coltello mentre si trovava in cucina. Poi sarebbe uscito di casa e sarebbe andato in un gabbiotto del giardino, dove si sarebbe tolto la vita sparandosi con un fucile da caccia. L'arma è stata trovata accanto al corpo.

Non è ancora chiaro a quando risalirebbe l'omicidio: i vicini hanno detto di non più aver visto la coppia da alcuni giorni. A trovare i corpi nel pomeriggio è stata una parente, che è entrata in casa e ha fatto la scoperta. I due avevano un figlio, che però non abitava più con loro.

Sul posto dell'accaduto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Vigevano che sono ora al lavoro per effettuare i primi rilievi scientifici e ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo nell'appartamento. Al momento l'ipotesi dell'omicidio-suicidio sembra rimanere quella più accreditata.