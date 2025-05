Uomo di 43 anni ucciso a coltellate a Vigevano: il 25enne arrestato ha confessato il delitto

video suggerito

Il 25enne Cleo Koludra Stefanescu ha confessato di essere stato lui ad aver accoltellato a morte Luca Leone, 42 anni, nel cortile sul retro della sua casa in via Novara, alla periferia di Vigevano, in provincia di Pavia. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione tra i due, scoppiata, a quanto potrebbe sembrare, per motivi legati un debito di droga.

L'omicidio è avvenuto verso le 4:30 della mattina di oggi, martedì 6 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il 25enne sia andato a casa di Leone, che convive con una donna, per chiarire qualcosa. La discussione sarebbe però degenerata in un alterco e poi nell'aggressione. Secondo il medico legale Stefanescu avrebbe colpito Leone con più di venti coltellate all'addome. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vigevano sono arrivati sul posto, il 25enne si trovava ancora sul luogo del delitto, dove i militari hanno trovato anche un coltello sporco di sangue.

Stefanescu, che risulta avere alcuni precedenti, è stato portato alla caserma di Vigevano e interrogato dalla pm di turno della Procura di Pavia, Valentina De Stefano, alla quale ha ammesso il delitto. Per il momento gli investigatori non hanno reso noto il possibile movente, sul quale sono ancora in corso accertamenti, ma dalle prime informazioni sembra che la discussione, degenerata poi nell'aggressione, possa aver riguardato un debito legato alla droga.