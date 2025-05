video suggerito

Uomo di 43 anni ucciso con oltre 20 coltellate in casa a Vigevano: fermato un 25enne Un 43enne è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione a Vigevano (Pavia) all'alba del 6 maggio. I carabinieri hanno bloccato un 25enne sospettato del delitto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 43enne è stato ucciso nella sua abitazione a Vigevano (in provincia di Pavia) nella mattinata di oggi, martedì 6 maggio, con oltre 20 coltellate. A colpirlo sarebbe stato un 25enne, già bloccato dai carabinieri e portato in caserma. All'interno dell'appartamento è ancora in corso il sopralluogo da parte degli investigatori e del procuratore di turno. Non è stato ancora definito il movente dell'omicidio e il rapporto tra i due coinvolti. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, i due non sarebbero parenti.

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 5 del 6 maggio, in un'abitazione di corso Novara, una zona periferica di Vigevano. Come riportato da La Provincia Pavese, il 43enne sarebbe stato colpito in tutto 24 volte con un'arma bianca. Le indagini dei carabinieri, che hanno subito fermato un 25enne, di origine rumena, sospettato del delitto, sono ancora in corso.

L'ipotesi è che l'aggressione possa essere maturata al culmine di una discussione, ma cosa abbia portato i due a litigare è ancora in fase di accertamento. Il 25enne si sarebbe presentato a casa della vittima intorno alle 4:30 del mattino. Dopo una conversazione iniziata nel cortile dell'abitazione di corso Novara, il giovane avrebbe colpito il 43enne all'addome con diverse coltellate. I carabinieri hanno bloccato il 25enne che si trovava ancora nella casa in cui è avvenuto il delitto. I militati hanno trovato anche un coltello da cucina ancora sporco di sangue, probabilmente si tratta dell'arma usata per l'omicidio.

Articolo in aggiornamento