Uccide il coinquilino a coltellate al termine di una lite e scappa: si cerca il killer anche all’estero Ieri domenica 17 dicembre a Covo, paese in provincia di Bergamo, un uomo di 30 anni ha accoltellato e ucciso il coinquilino prima di fuggire via in auto: potrebbe aver già raggiunto la Francia e la Slovenia.

Uccide il coinquilino di casa e poi fugge in auto. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri domenica 17 dicembre a Covo, paese in provincia di Bergamo. Dalla prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, un. 30enne ha accuso a coltellate, l'inquilino, anche lui 30enne, al termine di una lite. Ora si cerca l'aggressore: potrebbe essere scappato in auto per raggiungere la Francia e Slovenia.

Gli investigatori una volta intervenuti sul luogo del delitto hanno trovato il corpo del giovane ucciso diverse ferite da arma da taglio. Nulla è stato possibile per salvare la vita al giovane.