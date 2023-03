Ubriaco si sdraia sui binari per dormire, treni in ritardo: “Avevo sonno” Un uomo di 49 anni si è disteso sui binari della stazione di Meda sostenendo di voler dormire lì: è stato denunciato dai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

"Avevo sonno": è questa la giustificazione che un uomo di 49 anni avrebbe dato ai carabinieri di Meda, comune in provincia di Monza e Brianza, che si sarebbe sdraiato sui binari completamente ubriaco. In questo modo avrebbe causato anche un ritardo di circa trenta minuti. Il 49enne è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di interruzione di pubblico servizio.

Così come ricostruito dai carabinieri, l'uomo si sarebbe disteso sui binari: in questo modo avrebbe impedito al treno 2660, che era partito da Milano Cadorna e doveva arrivare a Erba, di ripartire dopo la fermata. E in questo modo ha accumulato un ritardo di trenta minuti creando non pochi disagi ai passeggeri. È stato così necessario chiamare le forze dell'ordine.

"Avevo sonno": così si è giustificato il 49enne

I militari sono riusciti a farlo alzare da lì. E durante le operazioni, si sono resi conto del fatto che il 49enne era evidentemente ubriaco. Ai carabinieri ha detto di essere stato preso dal sonno e di aver deciso di riposare proprio su quei binari: non avrebbe quindi minimamente pensato che quel suo gesto avrebbe potuto mettere a rischio la sua stessa vita.

In ogni caso, i carabinieri lo hanno poi portato in caserma per tutti gli accertamenti di rito. Lo hanno così identificato. Dagli approfondimenti è poi emerso che l'uomo avrebbe alcuni precedenti per rissa. A questo precedente, si aggiungerà adesso la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Dovrà inoltre pagare una multa perché accusato di ubriachezza molesta.

Nel frattempo la circolazione è stata ripristinata e i passeggeri hanno potuto raggiungere le loro destinazioni.