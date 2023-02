Investita una persona sui binari a Milano: treni fermi e ritardi oltre i 90 minuti Una persona è stata investita da un treno verso le 19.30 di oggi martedì 28 febbraio poco distanze dalla stazione di Milano Rogoredo. Sulla linea dell’alta velocità si registrano rallentamenti di circa 90 minuti.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sui binari di Milano Rogoredo. Una persona, le cui generalità non sono note, è stata investita da un treno verso le 19.30 di oggi martedì 28 febbraio. Cosa sia successo non è ancora chiaro: sul posto si sono precipitati i soccorritori. Non sono state ancora rese pubbliche le condizioni della vittima.

Intanto per permettere i soccorsi la circolazioni dei treni è stata rallentata. Sulla linea dell'alta velocità si registrano rallentamenti di circa 90 minuti: ritardi e cancellazioni soprattutto sulla tratta Bologna-Milano. Lo rende noto Ferrovie Nord in una nota sul suo sito.