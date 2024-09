video suggerito

Ubriaco al volante, uccise un 15enne a Garbagnate Milanese: "Neanche un risarcimento simbolico alla famiglia" Nessuna attenuante generica ed espulsione a pena espiata per Bogdan Pasca, che il 17 luglio 2023 travolse due 15enni in bicicletta a Garbagnate Milanese. In prova dopo una condanna definitiva, guidava ubriaco e senza patente.

È stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Bogdan Pasca, il conducente ubriaco che la sera del 17 luglio 2023 a Garbagnate Milanese, a bordo di un furgone senza controllo, travolse due adolescenti che stavano attraversando le strisce in bicicletta, uccidendo un 15enne sul colpo e ferendo gravemente l'amica che era con lui: i due stavano andando a prendere un gelato dopo cena.

Nessuna attenuante generica per lui, per cui già prima della sentenza erano stati respinti due tentativi di patteggiamento per omicidio stradale e lesioni a pene intorno ai 4 anni. La giudice, inoltre, ha disposto l'espulsione a pena espiata del 33enne.

L’uomo che ha investito e ucciso un 15enne a Garbagnate era già stato fermato ubriaco alla guida

L'uomo, 33 anni, nell'estate del 2023 era affidato in prova ai servizi sociali (con rientro alle ore 23) per scontare una condanna definitiva per furto, ricettazione e maltrattamenti in famiglia, e circolava senza patente valida, sotto effetto di un tasso alcolemico superiore al consentito, alla velocità di 85 km all’ora anziché di 50.

La "resipiscenza comunque manifestata nel corso del giudizio" da Pasca, scrive infatti la giudice, non può bastare per la concessione delle attenuanti, anche perché l'imputato aveva già "diverse condanne" alle spalle, anche per maltrattamenti in famiglia, ed era stato più volte "denunciato per violazioni relative alla guida in stato di ebbrezza". In più non ha mai offerto nemmeno un risarcimento "simbolico" alla famiglia del ragazzo e della giovane sopravvissuta, senza contare le evidenti "modalità spregiudicate e allarmanti" della sua "condotta di guida", oltre alla sua "pericolosità sociale".