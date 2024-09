video suggerito

Scoperto da una ragazza mentre si masturba nel parcheggio: la investe, scappa e poi viene arrestato A Casalzuigno, in provincia di Varese, un 56enne è stato condannato per omissione di soccorso dopo aver investito una giovane che lo aveva scoperto mentre si masturbava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, 23 settembre, a Casalzuigno, in provincia di Varese, un uomo di 56 anni è stato condannato a un anno di reclusione per omissione di soccorso, in seguito a un incidente avvenuto all'interno del parcheggio di un centro commerciale. L'episodio risale a maggio 2021, quando una giovane donna, dopo aver fatto la spesa presso il supermercato locale, si stava recando alla propria auto. Giunta presso il veicolo, ha notato un uomo che, seduto all'interno della propria auto, si stava masturbando. Spaventato per essere stato scoperto, l'imputato ha tentato di allontanarsi rapidamente, investendo in retromarcia la donna e non verificando le sue condizioni di salute.

La sentenza del giudice

Il 56enne, residente a Casalzuigno, un piccolo comune di poco più di mille abitanti in provincia di Varese, è stato condannato dal giudice Davide Alvigni, che ha subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno riconosciuto alla vittima, la quale, assistita dall'avvocato Matteo Pelli, si è costituita parte civile.

La ricostruzione dell'incidente e la fuga dell'imputato

Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo stazionava nel parcheggio e, dopo aver notato di essere stato scoperto dalla giovane che stava posizionando la spesa nel cofano della suo veicolo, ha compiuto una manovra brusca nel tentativo di fuggire, perdendo il controllo dell'automobile investendo la malcapitata. I soccorsi, allertati dall'allarme lanciato dai passanti che hanno sentito le urla di dolore della vittima, sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure alla donna, che ha riportato ferite alla testa e alle mani a causa dell'impatto avuto con l'asfalto.