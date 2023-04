Ubriaca sbatte contro le auto parcheggiate e prende a schiaffi la proprietaria di una quelle, denunciata Una donna di 45 anni è stata denunciata dopo essersi schiantata con la sua auto contro le vetture parcheggiate in via San Rocco a Seregno. Ubriaca, ha anche aggredito la proprietaria di una di queste che era accorsa per il rumore dell’incidente.

Intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica 9 aprile, una donna di 45 anni si è schiantata con la sua Oper Meriva contro le auto parcheggiate in via San Rocco a Seregno, in provincia di Monza e della Brianza. Svegliata dal rumore, la proprietaria di una delle vetture è scesa in strada per capire cosa fosse successo, ma è stata aggredita dall'automobilista prima verbalmente poi con schiaffi e spintoni. Bloccata dai carabinieri, è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test per la guida in stato d'ebbrezza in seguito a incidente stradale, per le frasi dette contro i militari e anche per minaccia a pubblico ufficiale.

La 45enne era alla guida della sua Opel Meriva quando, percorrendo via San Rocco a Seregno, ha perso il controllo forse per effetto dell'alcol. In un attimo si è schiantata contro diverse auto, comprese una Bmw Serie 1 e una Nissan Micra appartenenti a due persone residenti in zona.

Svegliata dal rumore, proprio la proprietaria della Micra è scesa in strada per capire cosa fosse accaduto, Vedendo la sua auto danneggiata, la 55enne ha notato la 45enne uscire illesa dalla Meriva e le ha detto: "Ma hai visto cosa hai fatto?". A quel punto, l'automobilista l'avrebbe aggredita verbalmente e, una volta vicine, l'avrebbe presa a schiaffi e spintoni.

L'intervento dei carabinieri e la denuncia

A riportare la calma sono stati i carabinieri del comando Stazione di Seregno. Vista la lite in corso tra le due donne, si sono frapposti fermando la 45enne che, nonostante l'intervento dei militari, provava ancora ad aggredire la 55enne.

Sentito l'alito dell'automobilista e notato i tipici sintomi da abuso di bevande alcoliche, i carabinieri hanno invitato la 45enne a sottoporsi all'alcoltest che però ha rifiutato. Messa finalmente in sicurezza la via e calmate le due donne, la conducente della Meriva è stata denunciata.