Turista morta a Tenerife: è stata travolta da un’onda anomala Rosangela Tegiacchi è la donna di 65 anni, originaria della provincia di Sondrio, che è stata travolta da un’onda anomala a Tenerife: stava passeggiando sulla battigia con il compagno quando è stata trascinata via.

A cura di Ilaria Quattrone





Una donna originaria di Tresivio, comune di appena duemila abitanti nella provincia di Sondrio, è morta a Tenerife lunedì 13 novembre. A riportarlo è il quotidiano La Provincia di Sondrio. La vittima è Rosangela Tegiacchi, 65enne, che si trovava nella più grande isola delle Canarie da una decina di giorni. È annegata dopo essere stata stata travolta da un'onda anomala mentre stava passeggiando sulla battigia e precisamente vicino alle piscine naturali di Alcalà. Tegiacchi era con il compagno che avrebbe provato a trattenerla senza però riuscirci.

Chi era Rosangela Tegiacchi, la 65enne travolta da un'onda anomala

La 65enne ha lavorato per l'ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio. L'anno scorso è andata in pensione e, da quel momento, ha deciso di trascorrere lunghi periodi a Tenerife. Tegiacchi era anche una volontaria della protezione civile Ana: era specializzata in antincendio boschivo e rischio idrogeologico. Infatti era stata anche in Emilia Romagna dopo l'alluvione di quest'estate. "Una tragedia che ha colpito tutta la comunità", ha detto Riccardo Tangherloni responsabile del gruppo di protezione civile: "Siamo vicini a Dino, il suo compagno, anche lui volontario della protezione civile".

La dinamica dell'incidente

È stato proprio lui a raccontare la dinamica: "Ci ha detto che Rosy stava passeggiando sulla battigia, come si fa tutti quando si è al mare, nell’acqua fin poco sopra le caviglie, quando, improvvisamente, è arrivata un’onda anomala che l’ha sbilanciata e trascinata via".

È stata subito soccorsa da due bagnini che si trovavano in spiaggia, ma purtroppo è stata recuperata dopo due ore. Nonostante il tentativo degli operatori sanitari di rianimarla, per la donna non c'è stato nulla da fare. Adesso sono in corso le pratiche per il rimpatrio della salma.