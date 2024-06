video suggerito

Truffa un'anziana e viene inseguito in auto dal vicino: arrestato ragazzo di 21 anni Un ragazzo di ventuno anni è stato arrestato perché accusato di aver truffato un'anziana a Grone, comune in provincia di Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, giovedì 20 giugno, un ragazzo di ventuno anni è stato arrestato perché accusato di aver truffato un'anziana a Grone, comune in provincia di Bergamo. Il giovane e il complice si sarebbero fatti consegnare tutto l'oro che avevano in casa e poi sarebbero scappati.

Ieri mattina la vittima, una 83enne, avrebbe ricevuto una telefonata al fisso. Un uomo si sarebbe finto un carabiniere e le avrebbe detto che la figlia aveva investito un 25enne. Avrebbe sostenuto che lo aveva ridotto in fin di vita e che per questo motivo sarebbe stata arrestata e trasferita in carcere. Le avrebbero quindi chiesto di stipulare una polizza assicurativa di quattromila euro.

La pensionata avrebbe chiesto di poter parlare con la figlia. Il finto militare le avrebbe passato una donna che però si sarebbe limitata solo a piangere. L'anziana avrebbe detto di non aver in casa quattromila euro. Il truffatore le avrebbe quindi suggerito di preparare l'oro e le avrebbe detto che da lì a poco un collega sarebbe passato a ritirarlo.

Un complice ha quindi suonato al campanello. L'anziana avrebbe aperto la porta e avrebbe consegnato tutto l'oro che aveva. Questo sarebbe poi scappato con un'automobile, una Panda.

Il vicino di casa della donna ha assistito alla scena dalla finestra della sua abitazione e si è lanciato subito all'inseguimento con la sua automobile. Nel frattempo ha chiamato i carabinieri. I due truffatori si sarebbero infilati in una via a fondo chiuso: avrebbero quindi abbandonato l'auto e sarebbero scappati a piedi.

I militari hanno trovato sull'auto due anelli d'oro. Grazie alla testimonianza del vicino, sono riusciti a riconoscere l'uomo che si aggirava nei pressi della Panda: il 21enne ha consegnato spontaneamente i gioielli e una pallina di cocaina. Dopo essere stato arrestato, è stato accompagnato in tribunale. Al giudice ha confessato le sue responsabilità.