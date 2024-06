video suggerito

Arrestato il ladro seriale delle collanine d’oro: si avvicinava alle vittime chiedendo indicazioni stradali Un uomo di 47 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di tre furti nel Milanese: si avvicinava con la bici alle vittime chiedendo indicazioni stradali e poi strappava dal loro collo la collana d’oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri lo cercavano perché era il ladro seriale di collanine d'oro. Si spostava abitualmente a bordo di una bicicletta a volto scoperto e avvicinava le vittime con il pretesto di chiedere indicazioni stradali. Per un uomo di 47 anni ora sono scattate le manette: si tratta di un italiano con precedenti penali.

Le indagini sono state eseguite dai carabinieri della stazione di Rosate, in provincia di Milano, in collaborazione con i Carabinieri di Gambolò, in provincia di Pavia. I militari hanno scoperto che il 47enne era il responsabile di tre furti tutti ai danno di over 75enni residenti nei comuni di Rosate, Vermezzo con zelo e Calvignasco, tutti paesi in provincia di Milano. In tutti e tre i casi aveva usato lo stesso modus operandi: si avvicinava alle sue vittime con la scusa di chiedere indicazioni stradali per poi strappare dal loro collo la collanina in oro. Poi la fuga sempre in bici.

I carabinieri dopo esser arrivati sul posto raccoglievano la testimonianza delle vittime che forniva loro un identikit dell'aggressore. Fondamentali per le indagini sono state anche le telecamere di video-sorveglianza della zona che hanno permesso di risalire all'identità dell'uomo: il 47enne si spostava sempre con una bicicletta nera e aveva il volto scoperto. Alla fine è stato individuato nel centro abitato di Gaggiano, alle porte di Milano, nel corso di un normale servizio di perlustrazione. Così la Procura della Repubblica di Pavia ha quindi richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare ai domiciliari. Nei prossimi giorni verrà sentito dalle autorità.