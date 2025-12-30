Trovato morto sul divano di casa a Milano, si indaga per omicidio: chi era Carlo Luigi Montalbetti

Si terrà lunedì 5 gennaio l'autopsia sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti, il 72 anni trovato dalla moglie morto sul divano di casa la notte tra il 26 e il 27 dicembre scorso. L'uomo, residente insieme alla moglie in via Stefanardo da Vimercate, nel quartiere Gorla, stando al rapporto del medico legale intervenuto sul posto, presentava segni sul collo e sul petto. Ancora non si conoscono le cause della morte, ma la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio come atto dovuto per permettere gli accertamenti.

Ipotesi di omicidio

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi anche se l'attenzione è rivolta verso la moglie, una 52enne di origine polacca, con cui l'uomo era sposato da oltre vent'anni e con la quale, stando agli interventi delle forze dell'ordine e alla testimonianza dei vicini, i rapporti erano ormai consumati. Nei giorni precedenti alla morte infatti il 72enne aveva denunciato la donna per i continui litigi e discussioni violente che almeno in un paio di casi avevano richiesto persino l'intervento delle forze dell'ordine: il primo a novembre e il secondo un mese dopo, quattro giorni prima di Natale.

L'autopsia

Il pm di turno, Laura Bigliotti, ha quindi disposto l'autopsia e sarà questa a fornire chiarimenti sulla dinamica del decesso, tenendo conto che l'uomo soffriva di cardiopatia. Le ecchimosi ritrovate sul corpo dell'uomo infatti potrebbero essere riconducibili anche a un infarto. Gli investigatori attendono gli esami autoptici, che arriveranno nelle prossime settimane, prima di procedere.