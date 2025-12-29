Trovato senza vita sul divano di casa a Milano: prima di morire aveva denunciato la moglie

È stato trovato senza vita sul divano dai soccorritori del 118, chiamati dalla moglie nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Ma per la squadra Mobile della Questura di Milano la morte di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, potrebbe non essere una drammatica fatalità.

L'uomo, residente in via Stefanardo da Vimercate, quartiere Gorla, stando al rapporto del medico legale intervenuto sul posto, presentava infatti evidenti segni sul collo e sul petto. Senza contare che, proprio nei giorni precedenti, aveva denunciato la moglie, 52enne di origine polacca, per i continui litigi e discussioni violente che almeno in un paio di casi avevano richiesto persino l'intervento delle forze dell'ordine: il primo a novembre e il secondo un mese dopo, quattro giorni prima di Natale.

Sarà quindi l'autopsia, disposta dal pm di turno Laura Bigliotti, a fornire chiarimenti sulle cause del decesso di Carlo Luigi Montalbetti, che stando a quanto emerso finora da tempo soffriva di una cardiopatia. Non si esclude dunque, al momento, anche l'ipotesi dell'omicidio da parte della moglie, con cui era sposato da più di vent'anni e con la quale, stando agli interventi delle forze dell'ordine e alla testimonianza dei vicini, i rapporti eratno ormai consumati.