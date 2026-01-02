Carlo Luigi Montalbetti morto sul divano di casa a Milano: indagata la moglie

L’avviso di garanzia è stato notificato alla donna nelle scorse ore, come atto dovuto per consentirle di nominare un avvocato e un consulente in vista dell’autopsia del 5 gennaio.

Foto di repertorio

La moglie di Carlo Luigi Montalbetti, l'uomo di 72 anni ritrovato morto all'alba del 27 dicembre scorso sul divano della sua casa, in via Stefanardo da Vimercate, nel quartiere Gorla a Milano, è formalmente indagata nel fascicolo per omicidio aperto dalla pm Laura Bigliotti. Secondo quanto emerge si tratterebbe di un'iscrizione tecnica. Alla donna, una cinquantenne di origine polacca, l'avviso di garanzia le è stato notificato nelle scorse ore, anche a sua tutela come atto dovuto per consentirle di nominare un avvocato e un consulente in vista dell'autopsia in programma lunedì prossimo.

L'autopsia sul corpo di Montalbetti

Lunedì 5 gennaio si terrà l'autopsia sul corpo di Montalbetti. Solo l'esito degli esami autoptici consentirà di stabilire le cause effettive del suo decesso. Infatti la prima ispezione del medico legale ha rilevato alcuni segni sul torace, ma non ha sciolto i dubbi. Montalbetti era cardiopatico e assumeva regolarmente medicinali e integratori quindi la causa della morte potrebbe essere anche un malore innescato dalla patologia cronica.

Cosa è successo a Montalbetti

Lo scorso 27 dicembre è stata proprio la donna ad allertare i soccorsi ma ormai per Montalbetti non c'era più niente da fare. Dalle verifiche della polizia era però emerso che cinque giorni prima l'uomo aveva chiamato il 112 durante una violenta lite con la donna. Trasportato in ospedale, era stato dimesso con cinque giorni di prognosi, non per traumi o ferite bensì per la tosse, e l'indomani Montalbetti si era presentato negli uffici del commissariato Villa San Giovanni per sporgere denuncia per maltrattamenti. Per due giorni aveva dormito in albergo, su consiglio della sorella, per poi fare rientro a casa la mattina di Natale. Quarantotto ore dopo, è avvenuto il decesso.