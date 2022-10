Trovato morto il 28enne disperso in montagna: è caduto durante la scalata alla Presolana È stato trovato morto dopo ore di ricerca il ragazzo di 28 anni disperso da ieri domenica 2 ottobre in Presolana, sui monti della Bergamasca.

A cura di Giorgia Venturini

Non hanno avuto purtroppo esito positivo le ricerche sul ragazzo di 28 anni disperso da ieri domenica 2 ottobre in Presolana, in provincia di Bergamo. Il 28enne dopo le ricerche che sono andate avanti tutta notte e per tutta la mattinata di oggi è stato trovato morto.

Il ragazzo è precipitato mentre era in cresta

Non sembrano esserci molti dubbi sulla dinamica dell'incidente: il ragazzo sembrerebbe essere precipitato mentre era impegnato a fare le creste dal Monte Visolo verso la vetta della Presolana occidentale. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari con cui si era messo d'accordo di trovarsi nel corso della giornata al rifugio Rino Olmo. Il ragazzo però non si è presentato, subito così è scattato l'allarme ai soccorsi.

Il ritrovamento del corpo dopo ore di ricerca

In pochi secondi sono intervenuti i soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico erano presenti il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Edolo, Vigili del fuoco e Carabinieri. In volo invece si è alzato l'elicottero del 118 da Sondrio.

Questa mattina i rinforzi sono arrivati anche dalla Guardia di Finanza, decollato da Bolzano. Il corpo senza vita del 28enne è stato trovato in mattinata. Troppo profonde le ferite riportate. I sanitari sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La salma sarò consegnata alla famiglia.

Muore sulla montagne nel Torinese un ragazzo di 30 anni

Solo poche ore prima i soccorritori hanno trovato senza vita Giovanni Gualdrini, il 30enne milanese morto in un incidente in montagna nei pressi di Torre Lavina in Valprato Soanam sulla Alpi Graie, nel Torinese, sempre nella giornata di ieri domenica 2 ottobre.

Stando alle prime informazioni, si trovava a un'altezza di oltre 3mila metri quando è precipitato per alcuni metri nel vuoto. Inutili tutti i tentativi di soccorso.