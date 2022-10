Esce per un’escursione sulla Presolana e non torna a casa, si cerca un giovane di 28 anni Sono in corso le ricerche di un giovane di 28 anni che non ha fatto ritorno a casa dopo un’escursione sul massiccio della Presolana. In campo quattro squadre del soccorso alpino e l’elisoccorso.

A cura di Fabio Pellaco

Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 28 anni uscito nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, per un'escursione sul massiccio della Presolana, nella Bergamasca, che non ha più fatto rientro a casa.

Era uscito per un'escursione sulla Presolana

Il giovane era partito domenica mattina dal Passo della Presolana per un'escursione sulle creste del massiccio, dal monte Visolo verso la vetta della Presolana occidentale, con l’intenzione poi di ridiscendere a valle percorrendo la via normale. Aveva appuntamento con i familiari per trovarsi al rifugio Rino Olmo, ma quando dopo ore non lo hanno visto arrivare hanno deciso di dare l’allarme.

La centrale del numero unico d'emergenza ha attivato i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino, che ha messo a disposizione quattro squadre. Tre hanno ripercorso le creste che il ragazzo aveva indicato come suo itinerario, anche durante la notte, coadiuvate dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L'ultima squadra è invece andata verso nord.

La zona è stata sorvolata anche dall'elicottero del 118 di Sondrio dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia, abilitato al volo notturno. Nonostante l'importante dispiegamento di forze per perlustrare l'area, al momento il giovane non è stato ancora ritrovato. Le ricerche sono ancora in corso e proseguiranno anche nelle prossime ore.

Trovato senza vita il 30enne disperso sulle Alpi Graie

