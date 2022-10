Ragazzo di 30 anni cade nel vuoto durante una gita in montagna: muore Giovanni Gualdrini Il 30enne milanese Giovanni Gualdrini è morto in un incidente in montagna nei pressi di Torre Lavina in Valprato Soanam sulla Alpi Graie, nel Torinese.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Doveva essere una gita in montagna, come una delle tante che amava fare. Purtroppo però ieri domenica 2 ottobre quella che doveva essere una giornata spensierata si è trasformata in tragedia.

Sono stati inutili i tentativi dei sanitari per salvare la vita a Giovanni Gualdrini, il 30enne milanese morto in un incidente in montagna nei pressi di Torre Lavina in Valprato Soanam sulla Alpi Graie, nel Torinese.

Stando alle prime informazioni, si trovava a un'altezza di oltre 3mila metri quando è precipitato per alcuni metri nel vuoto. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: tra le ipotesi più probabili quella avesse perso l'equilibrio o sia stato colpito da un malore prima di cadere.

Il corpo senza vita del 30enne è stato trovato nella notte

A dare l'allarme sono stati i familiari che non lo hanno visto più tornare dall'escursione. Subito sono scattate le ricerche del soccorso alpino e speleologico piemontese di Valprato: il colpo del 30enne è stato trovato verso l'uno e venti di notte. Purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare.

Nella mattinata di oggi si proseguirà con la rimozione della salma, verrà restituita alla famiglia. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della stazione di Ronco Canavese.

Si cerca un 28enne disperso sulla Presolana

Sono invece ancora in corso le ricerche per un ragazzo di 28 anni che non è più tornato da una sua gita sulla Presolana, in provincia di Bergamo. Era partito ieri domenica 2 ottobre per fare le creste, dal Monte Visolo verso la vetta della Presolana occidentale.

Ma nessuno di lui ha più avuto notizie. Tre squadre del soccorso alpino hanno ripercorso le creste anche durante la notte, insieme con i vigili del fuoco e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, ma al momento del 28enne non si hanno ancora notizie.