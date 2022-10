Disperso in montagna e ritrovato morto a 28 anni: stava raggiungendo i genitori al rifugio È stato trovato senza vita sulla Presolana, in alta Val Seriana. Si chiamava Mirko Maioli il 28enne disperso da domenica pomeriggio sulle montagne della Bergamasca. Stava raggiungendo i genitori che lo attendevano al rifugio in vetta.

È stato trovato senza vita sulla Presolana, in alta Val Seriana. Si chiamava Mirko Maroli il ragazzo di 28 anni disperso da domenica pomeriggio sulle montagne della Bergamasca. Lo attendevano al rifugio i genitori, ma Mirko in vetta non è mai arrivato.

Il corpo in un crepaccio

Il corpo di Mirko Maroli è stato avvistato in fondo a un crepaccio del monte Presolana dall'elicottero della Guardia di finanza, giunto appositamente da Bolzano. Per il 28enne, originario di Mantova e residente a San Pellegrino Terme (Bergamo), non c'era più nulla da fare. È precipitato per diversi metri in una scarpata, ed è probabilmente morto sul colpo.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente fatale: perché Mirko è caduto? Cosa è successo?

I genitori lo attendevano al rifugio

Il giovane si era trasferito da poco nel comune ai piedi delle Prealpi Orobie, dopo aver concluso gli studi universitari a Parma. Domenica mattina era partito dal passo della Presolana per un'escursione, con l'obiettivo di raggiungere i genitori che lo attendevano al rifugio Rino Olmo.

Un ragazzo tranquillo e riservato

"I genitori venivano sempre a trovarlo nel fine settimana", ha raccontato il sindaco del paese Fausto Galizzi. "Lo si vedeva in giro, per il paese o sulla pista ciclabile, per camminare o in bicicletta. Un bravo ragazzo, tranquillo e riservato. Siamo vicini alla famiglia in questa tragedia".