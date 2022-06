Trovato agonizzante in un furgone: muore il giorno dopo in ospedale Un uomo è stato trovato in gravissime condizioni nel pomeriggio di ieri lunedì 27 giugno all’interno di un furgone in via Pindaro: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Giallo in zona viale Monza a Milano. Qui un uomo è stato trovato in gravissime condizioni nel pomeriggio di ieri lunedì 27 giugno all'interno di un furgone in via Pindaro: la vittima soccorsa è stata trasferita con la massima urgenza in ospedale dove è morto questa mattina. Si tratta di un 50enne originario della Romania senza fissa dimora. Resta ancora da capire quanto sia accaduto ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'ipotesi più seguita dagli inquirenti sia quella del suicidio: accanto al corpo dell'uomo i soccorritori, che lo hanno già trovato privo di senti, hanno trovato un taglierino con il quale si è ferito alle braccia. Troppo gravi le ferite, l'uomo – già noto alle forze dell'ordine – è morto dopo l'arrivo in ospedale. Ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Altri clochard morti nei mesi precedenti

Lo scorso marzo un altro senzatetto è morto per cause naturali sempre a Milano. A perdere la vita è un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, che è stato trovato in via Cassala a Milano. Il corpo si trovava in un riparo di fortuna forse creato da lui stesso per dormirci. Quando il personale medico del 118 è però arrivato sul posto, non ha potuto far altro che costatarne il decesso. La morte in questo caso è avvenuta per cause naturali. Nello stesso mese era morto un altro clochard trovato nei tunnel della Stazione Centrale. In questo caso si trattava di un uomo di settant'anni originario della Serbia. E ancora: a gennaio, era stato trovato un altro uomo di cinquant'anni vicino all'ospedale Sacco. Dagli accertamenti sarebbe emerso che queste persone siano morte per cause naturali.