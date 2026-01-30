Trovato a baciare una studentessa di 16 anni: professore assolto dall’accusa di abusi sessuali

Un prof di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa a scuola e condannato in primo grado per atti sessuali con minore, è stato assolto in Appello: per i giudici, non ha commesso il fatto.

Foto di repertorio

È stato assolto dall'accusa di non aver commesso atti sessuali con minorenni, il professore di Lettere di 65 anni (oggi, in pensione) che era stato condannato in primo grado per lo stesso fatto dal Tribunale di Monza. La Corte di Appello di Milano ha infatti emesso sentenza di assoluzione ritenendo che l'uomo non abbia commesso il fatto.

L'episodio contestato risale al 2019 ed è avvenuto in un istituto tecnico di Lissone (Monza e Brianza). All'epoca, era stato sorpreso a baciare una sua alunna di soli sedici anni. A trovarlo era stato un altro studente che aveva scattato anche una fotografia: l'immagine era poi stata segnalata ai dirigenti scolastici e di conseguenza alle autorità. Da lì, sono state avviate le indagini e poi si è arrivati a un processo con l'accusa di aver abusato della studentessa, che era in una condizione di fragilità. Il docente, nel frattempo, era stato sospeso e licenziato.

Nel 2024, il Tribunale di Monza lo aveva condannato in primo grado a tre anni e nove mesi di reclusione con l'accusa di atti sessuali con l'aggravante dell'abuso derivante dalla sua posizione di insegnante: durante il processo, la giovane ha raccontato che tra i due c'erano stati altri due incontri intimi nei bagni riservati ai professori. Il professore aveva negato di aver avuto "rapporti sessuali completi". Aveva inoltre sostenuto di provare "un vero sentimento" per la ragazzina tanto da regalarle anche un anello di fidanzamento: "Volevo anche lasciare mia moglie con la quale avevo già discusso", aveva affermato. Nonostante le sue parole, il tribunale lo ha condannato.

Oggi, è arrivata l'assoluzione: "Dopo quattro ore di camera di consiglio, la Corte ieri ha deciso per l'assoluzione. È stato dimostrato che lui fosse realmente innamorato e non vi sia stato alcun abuso", ha detto l'avvocato Simone Vismara all'agenzia di stampa Ansa. I giudici hanno anche disposto la restituzione al docente dei diecimila euro, che l'uomo aveva pagato come provvisionale alla minore per danni fisici e morali.