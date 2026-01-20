Abusi sessuali su 7 alunne in una scuola elementare di Milano: chiesti 10 anni per un maestro di musica

La pm di Milano, Alessia Menegazzo, ha chiesto una condanna di 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica che avrebbe abusato sessualmente di 7 bambine in una scuola elementare milanese.

(immagine di repertorio)

Dieci anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su sette alunne di una scuola elementare di Milano, tutte di età inferiore a 10 anni. Secondo quanto si apprende, sarebbe questa la richiesta di condanna che la pm di Milano, Alessia Menegazzo, avrebbe fatto al gip Domenico Santoro nei confronti di un maestro di musica di 45 anni, originario del Casertano, arrestato in flagranza e poi destinatario della custodia cautelare in carcere nel febbraio 2025 su ordine della gip Alessandra Di Fazio.

Sempre secondo quanto emerge, la richiesta di pena sconta già la riduzione di un terzo dovuta per la scelta del processo con il rito abbreviato (sarebbero stati 15 anni e 6 mesi in caso di rito ordinario) e riguarda numerosi episodi, avvenuti nei giorni precedenti l'arresto, e, come ricostruito dall'inchiesta, a settembre-ottobre 2023.

Dagli atti risulta che l'uomo avrebbe adescato le bambine offrendo "merendine e cioccolatini" o con "complimenti" prima o dopo gli abusi sessuali come palpeggiamenti e strusciamenti "sopra e sotto i vestiti" anche nelle "parti intime". Episodi che sarebbero avvenuti sia di fronte alla "classe", talvolta interrotti dall'ingresso di altri docenti, come all'interno di un "ripostiglio" dove gli insegnanti andavano a prendere il caffè. La difesa dell'uomo, ancora detenuto, prenderà la parola per l'arringa difensiva il 5 febbraio.