Trovati escrementi di topo in una scuola primaria di Cremona: lezioni sospese e 200 alunni a casa Circa 200 alunni sono rimasti a casa ieri e oggi, venerdì 6 dicembre, per un’ordinanza del sindaco. All’interno dell’Istituto comprensivo “G. Bertesi” di Annicco (Cremona) sono state trovate tracce di roditori. L’amministrazione comunale ha ordinato la derattizzazione e sospeso le lezioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'Istituto comprensivo "G. Bertesi" di Annicco (in provincia di Cremona) è stato chiuso per alcuni giorni dal sindaco Maurizio Fornasari. Il primo cittadino, infatti, lo scorso mercoledì 4 dicembre ha firmato un'ordinanza con cui ha disposto la sospensione delle lezioni della scuola primaria e dell'infanzia che è entrata in vigore ieri, giovedì 5 dicembre. Nella zona del refettorio, dove gli studenti consumano i pasti, sarebbero state trovate tracce della presenza di topi. Per questo motivo, sono state avviate le pratiche di disinfestazione e di derattizzazione che dovrebbero terminare entro lunedì 9 dicembre.

Come riportato da CremonaOggi, secondo il sindaco Fornasari "tutto è partito dal refettorio". La presenza dei roditori sarebbe stata accertata la prima volta "perché avevano rosicchiato leggermente il controsoffitto". Poi, però, altre tracce come escrementi di topo sono stati ritrovati nella zona. Il primo cittadino ha voluto precisare "che nella mensa e nelle cucine non abbiamo mai trovato topi, i genitori possono quindi stare tranquilli".

Tuttavia, si sono rilevati necessari interventi di disinfestazione e di derattizzazione "al fine di preservare la salute degli alunni, dei docenti e di tutto il personale operante". Così, dopo essersi confrontato con la dirigente scolastica e con il sindaco del vicino comune di Paderno Ponchielli, Cristiano Strinati, il 4 dicembre Fornasari ha firmato l'ordinanza di chiusura della scuola di via Bevilacqua Rizzi.

Da ieri, giovedì 5 dicembre, circa 200 studenti sono rimasti a casa per via della sospensione delle lezioni. Per oggi, venerdì 6 dicembre, è prevista la fine dei lavori della ditta specializzata incaricata dal Comune e, probabilmente, un'altra comunicazione che dovrà stabilire il ritorno, o meno, in classe a partire da lunedì 9 dicembre.