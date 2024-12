Un sindaco comasco firma un’ordinanza per autorizzare l’atterraggio di Babbo Natale in paese: la gioia dei bimbi

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

"Il sindaco autorizza Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel Comune di Solbiate con Cagno per depositare i suoi regali". É quanto si legge su un'ordinanza firmata e depositata dal primo cittadino del paese comasco: un vero e proprio atto amministrativo firmato da Federico Broggi e pubblicato sul sito ufficiale del Comune. Così tutti i bambini del paese possono stare tranquilli che Babbo Natale arriverà questa notte e che potrà anche atterrare se vorrà per una piccola pausa. Il sindaco Broggi invita infatti anche "tutti i bimbi di Solbiate con Cagno a preparare dei biscotti e un bicchiere di latte per i Folletti e Babbo Natale e le carote per le Renne". Insomma, tutto è pronto e anche tutto è firmato.

Nel dettaglio, l'oggetto dell'ordinanza – n.2512 del 23 dicembre – è: "Disposizioni urgenti per le festività natalizie 2024". Il sindaco prima fa riferimento a leggi e decreti "per il soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo" e agli "accordi di Schengen", quindi ricorda la legge "per la protezione della selvaggina e più in particolare delle otto renne di Babbo Natale". Quello che serve per una corretta accoglienza del nonno più famoso del mondo.

Poi l'ordinanza continua: considerate "le legittime aspettative dei ragazzi e delle ragazze di Solbiate con Cagno di un felice Natale" e considerato che "non c'è niente di più bello di vedere il sorriso dei bimbi la mattina del 25 dicembre quando scoprono i regali sotto l'albero illuminato e che questa ordinanza può far sorridere i più grandi, il sindaco autorizza Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel Comune di Solbiate con Cagno per depositare i suoi regali".

Non solo il sindaco questa notte starà sveglio per accogliere Babbo Natale in paese. Secondo l'ordinanza "il Consiglio Comunale tutto è responsabile dell'esecuzione della presente ordinanza" e dispone "la notifica del presente atto al destinatario Babbo Natale e alla Renna Capo Rudolph, nonché la pubblicazione e diffusione il più ampia possibile del presenta atto, sul sito istituzionale, sulle pagine social e attraverso la polizia postale del Polo Nord". Buon Natale a tutti!