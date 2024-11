Professore picchiato da uno studente a scuola: il 16enne è stato sospeso

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 14 novembre, è stata data notizia di quanto avvenuto lo scorso 15 ottobre quando un professore di Storia dell'arte, Rocco Latrecchiana, è stato aggredito da un sedicenne all'interno dell'istituto Lombardini di Abbiategrasso (Milano): ha raccontato di essere stato colpito al volto tanto che gli è stato rotto il naso. Oggi, venerdì 15 novembre, il sedicenne è stato espulso dalla scuola.

La telefonata del ministro al preside dell'Istituto

A darne notizia è il quotidiano Il Corriere della Sera. Il docente 48enne, proprio a Corsera, aveva raccontato di star pensando anche di abbandonare l'insegnamento. Oggi la notizia dell'espulsione del sedicenne resa nota dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che proprio ieri ha telefonato al preside dell'Istituto, Michele Raffaeli. Il ministro ha espresso solidarietà e vicinanza al docente aggredito e a tutta la comunità scolastica.

Lo studente non proseguirà il percorso scolastico nell'Istituto

In una nota diffusa dal ministero è stato spiegato che, a seguito dell'episodio, la scuola ha disposto "che lo studente responsabile non prosegua il proprio percorso scolastico all'interno dell'istituto". Valditara ha inoltre precisato di essere intervenuto con la riforma della condotta "per ridare valore al comportamento degli studenti e ripristinare il principio della responsabilità individuale". Ha inoltre sottolineato che continuerà a lavorare "con il massimo impegno per mettere in campo tutti gli strumenti necessari a prevenire e contrastare ogni forma di violenza, a tutela dell'incolumità e del benessere di docenti e studenti".