Ragazzo di 14 anni picchiato da un gruppo di giovani all'uscita di scuola: aveva difeso una ragazza Un 14enne è stato picchiato da un gruppo di giovane all'uscita di scuola a Cremona. Lo studente poco prima era intervenuto in difesa di una ragazza che era stata infastidita.

A cura di Enrico Spaccini

Un 14enne è stato picchiato da un gruppo composto da almeno dieci ragazzi all'uscita del liceo ‘Sofonisba Anguissola' di Cremona. L'aggressione è andata in scena intorno alle 14 di lunedì 25 novembre, in via Palestro. Lo studente, dopo essere stato medicato in ospedale, si è presentato presso la caserma dei carabinieri e ha sporto denuncia. Gli investigatori stanno lavorando per risalire all'identità dei vari componenti del gruppo. L'ipotesi è che si sia trattata di una spedizione punitiva organizzata contro il 14enne che, poco prima, aveva difeso una ragazza che era stata infastidita.

L'aggressione all'uscita di scuola

Lo stesso 14enne ha raccontato sui social l'episodio che lo ha coinvolto, affermando di non conoscere i suoi aggressori. Appena dopo l'uscita da scuola, il giovane studente sarebbe stato preso per un braccio e portato lontano dagli altri studenti che stavano abbandonando l'edificio al termine delle lezioni. Una volta accerchiato da un gruppo di ragazzi, è stato preso a calci e pugni, allo stomaco e alla testa, e bersagliato con sputi e minacce. Uno degli aggressori avrebbe anche provato a portargli via le scarpe, senza riuscirci.

L'episodio violento è stato filmato da alcuni studenti con il proprio cellulare, ma nessuno di loro sarebbe intervenuto in difesa della vittima. Lui stesso, poi, ha chiamato i soccorsi ed è stato soccorso in codice verde. Il ragazzo ha riportato lesioni di lievi entità ed è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di sette giorni.

La denuncia e le indagini

Il 14enne si è presentato dai carabinieri e sporto denuncia per quanto accaduto. Secondo lui, il gruppo voleva punirlo perché poco prima era intervenuto in difesa di una ragazza che era stata infastidita da alcuni di loro.

Ora gli investigatori stanno indagando per risalire all'identità dei membri del branco. La scuola è stata informata di quanto accaduto e ha assicurato che sta collaborando con le forze dell'ordine nelle indagini.