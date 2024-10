video suggerito

Studente di 16 anni aggredisce il docente: è stato denunciato per lesioni, resistenza e violenza L'aggressione è avvenuta intorno alle 11 ad Abbiategrasso (Milano) dove uno studente di 16 anni ha aggredito nei corridoi della scuola superiore il suo docente perché lo aveva rimproverato vicino ai compagni. Il docente starà lontano dai banchi di scuola per 21 giorni.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella prima mattinata di martedì 15 ottobre, ad Abbiategrasso in provincia di Milano, uno studente di 16 anni ha pestato il suo professore nei corridoi di un istituto professionale. L'aggressione è avvenuta a causa di un rimprovero che il docente avrebbe rivolto al giovane davanti a tutta la classe. Il 47enne è stato trasportato all'ospedale di Magenta, sarà costretto a stare lontano dai banchi di scuola per 21 giorni. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La dinamica dell'aggressione

L'aggressione è avvenuta intorno alle 11.20 nell'istituto professionale Lombardini di Abbiategrasso dove pochi minuti prima un docente di 47 anni aveva rimproverato uno dei suoi alunni, un 16enne che essendosi sentito umiliato ha reagito all'offesa.

Lo studente ha seguito il professore nel corridoio vicino alla classe e dopo averlo buttato a terra lo ha preso a pugni sul volto. L'ira dell'adolescente è stata sedata dall'intervento dei colleghi del 47enne che lo hanno tratto in salvo prima di dare l'allarme ai carabinieri di Abbiategrasso.

Le condizioni del docente

Il professore è stato accompagnato con un'ambulanza dell'Ata Soccorso di Zelo presso l'ospedale di Magenta dove è stato medicato a causa delle contusioni ed ecchimosi riportate sul volto. L'incidente lo costringerà a stare lontano dai banchi per 21 giorni. Lo studente è stato denunciato per resistenza, violenza e lesioni a danno di pubblico ufficiale.