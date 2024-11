video suggerito

Professore aggredito da uno studente nel Milanese: "Preso a calci e pugni, penso di lasciare la scuola" È stato aggredito con calci e pugni da uno studente di 16 anni: si chiama Rocco Latrecchiana, il docente 48enne che – dopo quest'aggressione – sta valutando se lasciare l'insegnamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

"Mi ha fatto cadere e mi ha preso a calci, uno mi ha rotto il naso": a dirlo è Rocco Latrecchiana, un docente che è stato aggredito in una scuola ad Abbiategrasso, nel Milanese. L'uomo, che è laureato in architettura e insegna dal 2017, ha detto di star valutando l'ipotesi di lasciare l'insegnamento.

Il 48enne ha insegnato diverse materie: matematica, progettazione, storia dell'arte e disegno. Il 15 ottobre scorso è stato aggredito da uno dei suoi alunni nell'istituto professionale Lombardini di Abbiategrasso. Un sedicenne gli ha infatti rotto il naso con un calcio al volto.

"Era il mio primo giorno al Lombardini. Dovevo cominciare da una classe seconda, nell’ora di laboratorio di grafica. Quando è arrivata la classe, un alunno è rimasto fuori e la collega di sostegno è andata a chiamarlo. Nel frattempo un altro allievo ha acceso la musica sul telefonino. Gli ho chiesto di spegnere e lui mi ha offeso verbalmente, fingeva di spegnerla per poi riaccenderla", ha raccontato in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera.

E mentre parlava con il giovane, un altro ragazzo ha iniziato a insultarlo dicendogli: "Chi ca… sei tu per dirgli di spegnere?". Il docente lo ha invitato a sedersi e, visto che si rifiutava, gli ha detto di seguirlo in vicepresidenza. E mentre si dirigevano negli uffici, per allentare la tensione, ha detto al ragazzo: "Non è successo niente, ora sistemiamo tutto". E invece lui si è voltato lo ha fatto cadere e picchiato.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. L'uomo non ha ancora deciso se tornerà o meno a scuola: "Da mesi sto valutando di lasciare l'insegnamento e dedicarmi solo all'architettura".