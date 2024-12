video suggerito

Violenza sessuale in una scuola superiore: ragazzino abusa di un compagno disabile In una scuola superiore di Mantova un ragazzino avrebbe abusato sessualmente di un compagno disabile. Sul caso indaga la Questura di Mantova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, è stata resa nota la notizia secondo cui la Questura di Mantova sta indagando su un presunto abuso sessuale avvenuto all'interno di un istituto scolastico. Sembrerebbe infatti che un ragazzino abbia violentato sessualmente un compagno di scuola che avrebbe una disabilità.

Sul caso, come scritto precedentemente, indagano gli investigatori di Mantova coordinati dalla Procura del tribunale dei minori di Brescia. Stando a quanto riportato dal giornale La Gazzetta di Mantova, l'episodio sarebbe avvenuto a fine novembre. La vittima sarebbe stata abusata da un coetaneo in un ambiente poco frequentato. L'adolescente si sarebbe recato in un ospedale della provincia di Mantova per farsi visitare.

Sembrerebbe che una persona abbia assistito ai fatti e abbia raccontato quanto accaduto. Sul caso c'è il massimo riserbo da parte di chi indaga. La vicenda sarebbe diventata subito argomento di discussione tra i genitori tanto che i vertici della scuola hanno inviato una e-mail per informarli che era accaduto qualcosa di grave, che i protagonisti erano due ragazzini e che erano stati presi provvedimenti per evitare il replicarsi di casi simili. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Leggi anche Abusa per anni della nipote minorenne: ai domiciliari un ex agente penitenziario di Monza

Non è stato nemmeno reso noto se siano state prese misure dall'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore, forse, si potranno avere maggiori dettagli sulla vicenda.