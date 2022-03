Trovate oltre 121mila cuffie AirPods ed EarPods contraffatte: erano pronte a essere vendute Custodie e imballi riproducevano i segni distintivi del marchio “Apple”. Gli amministratori dei magazzini, dove sono stati trovati i prodotti, sono stati deferiti.

A cura di Ilaria Quattrone

Trovate e sequestrate migliaia di cuffie Apple contraffatte: la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza, dopo i sequestri avvenuti a Natale e a Carnevale, ha trovato – nella giornata di oggi, venerdì 18 marzo – oltre 120mila auricolari contraffatte. Custodie e imballi, riproducevano i segni distintivi del marchio "Apple". Gli amministratori dei magazzini dove sono stati trovati i prodotti sono stati deferiti alla procura di Monza. L'operazione mira, oltre a contrastare la contraffazione, a tutelare i cittadini che, acquistando merce falsa, potrebbero mettere a rischio la loro salute.

Migliaia di cuffie che imitavano gli AirPods e gli EarPods

Dalle indagini della Guardia di Finanza è stato possibile risalire a tre fornitori, che si trovavano tutti in provincia di Monza. Le Fiamme Gialle sono stati trovati stoccati nei magazzini migliaia di cuffie e accessori che imitavano i modelli "EarPods" e "AirPods". Gli articoli sono stati sequestrati e gli amministratori dovranno rispondere delle accuse di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.

Operazioni simili sia a Natale che a Carnevale

A Carnevale appunto e ancora prima a Natale, sempre la guardia di Finanza aveva trovato auricolari contraffatti. Nel periodo natalizio, oltre alle cuffie, erano state trovate migliaia di luminarie non sicure: all'epoca ne erano state sequestrate oltre 12mila. Queste non avevano il marchio "Ce". Per quanto riguarda le cuffie, ne sono state sequestrate oltre ventimila.