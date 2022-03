Nel sangue sull’auto di Gigi Bici trovato il Dna di due uomini: uno potrebbe essere dell’assassino Sull’auto di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici, è stato trovato il Dna di due uomini: uno potrebbe essere del suo assassino o di un complice dell’omicida.

A cura di Francesco Loiacono

Sull'auto di Luigi Criscuolo, conosciuto da tutti come Gigi Bici, sarebbe stato trovato il Dna di due uomini. Le tracce biologiche miste erano in una macchia di sangue trovata sulla Volkswagen Polo del commerciante di biciclette pavese scomparso lo scorso 8 novembre e ritrovato morto il 20 dicembre a Calignano, frazione di Cura Carpignano nel Pavese, davanti alla villetta di colei che al momento è l'unica indagata nella vicenda: la fisioterapista Barbara Pasetti, che si trova in carcere a Vigevano.

La Procura vuole confrontare le tracce di Dna col padre di Barbara Pasetti

Il Dna ritrovato nell'auto di Criscuolo sarebbe in parte della stessa vittima e in parte di un uomo al momento sconosciuto: potrebbe trattarsi dell'assassino di Gigi Bici o di un complice dell'omicida. La Procura di Pavia ha avviato un accertamento sulla traccia biologica, che verrà poi confrontata, come riporta il quotidiano locale "La Provincia Pavese", con il Dna prelevato al padre di Barbara Pasetti, Franco.

Altre tracce biologiche maschili sono state trovate in casa di Barbara Pasetti

"Mai come in questo momento storico le analisi scientifiche sembrano ricoprire un ruolo dirimente per la risoluzione dei casi di omicidio", aveva scritto su Fanpage.it la criminologa Anna Vagli qualche giorno fa. E difatti sono proprio queste analisi che potrebbero fare luce su un mistero intricato, che tiene banco ormai da quattro mesi. Altre tracce biologiche, sempre maschili, sono state trovate anche in casa di Barbara Pasetti: l'ex convento francescano sul quale, assieme all'auto di "Gigi Bici", si concentrano le attenzioni degli inquirenti per cercare di ricostruire cosa sia accaduto al commerciante di biciclette, forse coinvolto in una losca vicenda che si è rivelata per lui una trappola mortale.