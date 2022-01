Chi è Barbara Pasetti, la donna che ha trovato il cadavere di Gigi Bici accusata di esserne l’omicida Chi è Barbara Pasetti che lo scorso dicembre ha ritrovato il cadavere di Gigi Bici fuori dalla sua proprietà. La donna è stata arrestata ieri con l’accusa di omicidio.

Barbara Pasetti, la donna arrestata ieri con l'accusa di omicidio per la morte di Gigi Bici, è la medesima che ne ha ritrovato il cadavere mesi dopo la sua scomparsa. La notizia del suo arresto ha preso in contropiede l'intera comunità pavese che non si aspettava che gli inquirenti la ritenessero responsabile. Portata in Questura, la donna è stata interrogata. Con lei anche il padre e l'ex marito, forse coinvolti nell'assassinio di Gigi Bici.

Arrestata la donna che ha trovato il cadavere di Gigi Bici

In un comunicato della Procura, si legge come "secondo quanto emerso dalle indagini, Barbara Pasetti avrebbe fornito un contributo all’occultamento della salma e avrebbe cercato di trarre profitto dalla custodia del cadavere nei pressi della sua abitazione". La figlia di Gigi Bici ha detto che vuole vedere il puzzle completato il prima possibile, ribadendo che "mi fa male passare dal punto in cui è stato ritrovato il cadavere di mio padre". La donna non nasconde il dolore per la scomparsa del padre, con cui "ho perso tutto e ora ho anche paura: i suoi assassini sono ancora liberi".

Chi è Barbara Pasetti, accusata dell'omicidio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Barbara Pasetti, la fisioterapista di Calignano ora dietro le sbarre, avrebbe fatto una prima richiesta estorsiva alla famiglia di Gigi Bici dopo la scomparsa dell'uomo che ammonterebbe a 390.000 euro. A questa, hanno spiegato fonti di polizia, se ne sarebbero aggiunte almeno altre due tutte ricondotte all'indagata. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dal figlio della Pasetti a due passi da casa. In merito a questa scoperta, l'indagata recentemente disse: "La verità è che gli assassini mi hanno usata come tramite con i familiari di quell’uomo. Per questo motivo hanno lasciato quella lettera nella mia cassetta della posta con la fotografia del cadavere".