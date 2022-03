Bergamo, 54 cani trovati ammassati in un appartamento: salvati, ora possono essere adottati I carabinieri della forestale hanno salvato 54 cani, trovati ammassati in un piccolo appartamento con precarie condizioni igieniche, senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente. Si trovano ora alle cure di un’associazione e possono essere adottati.

A cura di Giorgia Venturini

Uno dei 54 cani trovati nell’appartamento

Ben 54 cani erano ammassati in un'abitazione con precarie condizioni igieniche, senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente. Ora gli animali sono stati messi in salvo dai carabinieri forestale che hanno eseguito un maxisequestro dell'appartamento: i cani tratti in salva si trattano di meticci dai 2 agli 8 anni di taglia piccola, dai 4 agli 8 chili. Di questi 54 cani, 33 sono stati affidati all'associazione Animalibera che gestisce il canile di Grignano: sono a disposizione per le adozioni, in attesa dunque di una famiglia che li ami. "Oggi questi piccoli sembrano davvero aver compreso che vivere vuol dire anche correre, giocare, indossare una pettorina, camminare, farsi fare le coccole, avere una molteplicità di stimoli sensoriali diversi", scrivono in un post l'associazione.

I cani sono ora adottabili

Poi Animalibera siega il lavoro che sta facendo in queste ore: "Un lavoro davvero complesso in termini economici, di organizzazione e di aiuto nei confronti di cani che provengono da una condizione di detenzione del tutto inidonea e incompatibile con le loro esigenze fisiologiche ed etologiche..!! Ma chi ci conosce lo sa, non ci fermiamo di fronte alle difficoltà e tirandoci indietro le maniche affrontiamo ogni situazione che possa migliorare le condizioni di vita di tutti i cani che entrano a far parte del nostro cuore e della nostra tutela". Adesso Snoogy, Pachito, Whisper, Ambrogino, Edison, Neko, Tina, Ninetta, Esmeralda, Glitter, Sushi, India, Febo, Gingerina, Dream, Ivy, Isida, Talia, Nora, Isotta, Echo, Mirta, Pilou, Tonino Espresso, Zio Greg, Creta, Alba, Bloom, Rino, Gaetano cerchiamo famiglia. "Grazie a una di noi e al maresciallo dei carabinieri forestali che davvero ha supportato questa operazione di sequestro con determinazione e fermezza, abbiamo avuto l’autorizzazione dal tribunale ad affidare i “piccoli”, in attesa che la confisca diventi esecutiva all’esito del processo, che purtroppo si sa ha tempi sempre molto lunghi", concludono dall'associazione. Per qualsiasi informazione sulle adozioni non resta che contattare il canile Grignano (info@animaliberaonlus.it).