Trova foto pedopornografiche nel telefono del marito e riconosce la figlia avuta da una precedente relazione Un 57enne è stato arrestato con l’ipotesi di reato di abuso sessuale dei confronti di una bambina di 10 anni. In particolare, si tratta della figlia che la moglie dell’uomo ha avuto in una precedente relazione. A denunciarlo è stata la donna stessa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Como Walter Lietti. Per la Procura, il 57enne potrebbe aver abusato della figlia che sua moglie ha avuto 10 anni fa da una precedente relazione. A denunciarlo ai carabinieri della Stazione di Porlezza è stata proprio la donna che avrebbe trovato nel telefono del marito una foto pedopornografica.

La denuncia della moglie e la foto incriminata

La denuncia è stata presentata nei primi giorni marzo e si è conclusa, appunto, con l'arresto dell'uomo. Per il giudice, infatti, sarebbe concreto il rischio per cui le prove ottenute e le persone coinvolte nella vicenda potrebbero venire compromesse se l'uomo, un 57enne italiano, resti a piede libero.

Il principale indizio dei presunti abusi è una foto che la donna ha trovato nel telefono del marito nei primi giorni di gennaio. Questa raffigurerebbe la mano di una bambina che compie un atto sessuale con un uomo. Non si vede altro, ma la donna è sicura che quella mano appartiene a sua figlia che ha solo 10 anni e che l'adulto in sua compagnia è il marito, patrigno della bambina.

Inoltre, la psicologa della scuola frequentata dalla bambina ha riferito di aver riscontrato nella piccola alcuni atteggiamenti particolari, che la dottoressa sostiene possano essere riconducibili a un trauma.

La difesa del 57enne

L'indagato avrebbe negato ogni accusa anche di fronte al giudice. Nega, in particolare, di essere protagonista di quella fotografia. A sostegno della sua posizione ha fatto notare agli inquirenti alcuni elementi anatomici e particolari fisici che non sarebbero compatibili con la foto.

Nel frattempo, però, la perquisizione fatta sul telefono del 57enne ha portato alla luce un'altra foto ritenuta di carattere pedopornografico. La detenzione dei due scatti ha già generato un ulteriore procedimento, mandato per competenza alla Procura Distrettuale di Milano. Ulteriori accertamenti tecnici potrebbero fornire altri elementi rilevanti ai fini delle indagini.