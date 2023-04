“Tuo marito e tua figlia sono in carcere, dacci 6mila euro per la cauzione”: truffata un’anziana Una donna di 82 anni è stata vittima di una truffa da parte di due uomini che le hanno raccontato che il marito e la figlia avevano causato un incidente ed erano finiti in carcere: per liberarli avrebbe dovuto consegnare loro 6mila euro. I due truffatori sono stati arrestati.

"Tuo marito e tua figlia hanno causato un incidente: dacci seimila euro per la cauzione": sono queste le parole che hanno utilizzato due uomini nei confronti di una pensionata di 82 anni che vive a Cene, un comune che si trova nella provincia di Bergamo. Una truffa che ha fatto intascare ai due 2.300 euro in contanti e diversi oggetti in oro. Fortunatamente la donna non appena si è resa conto di quanto era stata vittima, ha chiamato i carabinieri che sono riusciti a rintracciare i malviventi e arrestarli.

La truffa

L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 19 aprile. L'82enne ha ricevuto una telefonata a casa: due uomini le hanno raccontato che il marito e la figlia avevano causato un incidente e che erano stati portati in carcere. Per liberarli, era necessario pagare seimila euro. Soldi che la donna avrebbe dovuto consegnare ai carabinieri.

Di lì a poco, si sono presentati a casa sua due uomini: la donna ha consegnato alla coppia 2.300 euro in contanti e diversi oggetti d'oro. Una volta raccolto i beni, i due sono scappati. Poco più tardi, sono rientrati sia il marito che la figlia della donna. L'82enne ha quindi raccontato loro quanto era successo. È stata la figlia a contattare i carabinieri di Clusone e raccontare loro quanto accaduto. L'anziana ha poi fornito una descrizione dei due.

L'arresto

I carabinieri, poco dopo, hanno fermato due uomini a bordo di un'automobile – una Citroen C3 – dove all'interno erano nascoste le banconote e i gioielli. I due sono stati arrestati: si tratta di un 35enne e un 21enne. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. I due malviventi si trovano invece nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del rito per direttissima.