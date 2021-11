Treviglio, due bambini bloccati sul balcone in lacrime: soccorsi, erano in casa da soli Due bambini di 3 e 5 anni, lasciati soli in casa, sono stati soccorsi stamattina dalle forze dell’ordine dopo essere rimasti bloccati sul balcone. A notarli in lacrime, alcuni passanti che hanno dato l’allarme.

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 26 novembre, a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove due bambini di circa 3 e 5 anni sono rimasti chiusi fuori sul balcone del loro appartamento. Disperati e in lacrime, i piccoli sono stati notati da alcuni passanti che stavano percorrendo via Ingegner Grossi. Subito è scattato l'allarme con la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine.

Bimbi di 3 e 5 anni chiusi fuori sul balcone in lacrime

Partita la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono arrivati in un batter d'occhio gli agenti della polizia locale di Treviglio, un equipaggio dei vigili del fuoco e il personale medico dell'ambulanza della Casirate soccorso. Secondo quanto ricostruito, i piccoli avrebbero avuto possibilità di entrare ed uscire dalla casa e raggiungere il balcone grazie ad una tapparella lasciata alzata. Dopo poco però sono rimasti bloccati all'esterno, per cause ancora da accertare. Così, i passanti, insospettitisi della presenza dei piccoli sul balcone da soli e in lacrime, hanno chiamato il 112.

I bambini erano da soli a casa

Nel frattempo, un gruppo di cittadini preoccupati si è ammassato sotto l'abitazione per accertarsi che i bambini stessero bene e non cadessero. Le operazioni delle forze dell'ordine si sono concluse in tempi rapidi, con l'ingresso nell'abitazione dei vigili del fuoco e il rientro nell'appartamento dei piccoli. Erano infreddoliti ma stanno bene. Gli agenti della polizia locale stanno cercando ora di capire come mai i due bambini fossero da soli a casa e capire dove si trovassero i genitori al momento dell'accaduto che ha spaventato i cittadini di Treviglio.