Trescore Balneario, operaio schiacciato da un escavatore: è in gravissime condizioni Un uomo di trova in gravissime condizioni dopo che è rimasto schiacciato da un piccolo escavatore mentre si trovava al lavoro: disperata la corsa in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sul lavoro a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un operaio è stato schiacciato da un mini escavatore mentre si trovava in via Francesco Nullo. Ora tutta la dinamica è al vaglio dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine: ad ora si sa che l'operaio, di 46 anni, ha riportato gravi traumi alla testa e al torace a seguito dello schiacciamento. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno trasportato in elisoccorso e con la massima urgenza l'uomo all'ospedale di Bergamo. Qui si trova ricoverato in gravi condizioni.

L'intervento dei medici in codice rosso

Ancora resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto e capire eventuali responsabilità. Stando alle prime informazioni l'uomo stava lavorando stava lavorando in strada quando poco prima delle 17 è caduto addosso il piccolo escavatore procurandogli importanti ferite all'addome e alla testa. A dare l'allarme sono stati i colleghi che si sono precipitati a soccorrere l'uomo. Dopo poco in via Francesco Nullo c'erano i paramedici in ambulanza e medici con l'automedica: in breve tempo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso in codice rosso.

Operaio morto schiacciato da terra e cemento

Solo sei giorni fa un operaio di 46 anni, Fabrizio Franzinelli, è stato vittima di un incidente sul lavoro: è morto dopo essere stato sotterrato da una massa di terra e cemento franata durante il cedimento di uno scavo. Stava lavorando a Rodano, nel Milanese: qui era impegnato a posare alcune tubature nella zona industriale quando purtroppo il cedimento della terra gli è stato fatale. Inutili purtroppo i soccorsi che hanno potuto constatare solo il decesso dell'uomo. Su quanto accaduto indagano ancora i carabinieri di Pioltello.