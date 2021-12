Parabiago, resta schiacciato dal forno di una pizzeria che sta ristrutturando: muore operaio 41enne Un operaio di 41 anni è morto dopo esser stato schiacciato dal forno di una pizzeria che stava riparando: a trovarlo in gravissime condizioni è stato il proprietario.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Stava riparando il forno di una pizzeria in fase di ristrutturazione quando è rimasto schiacciato proprio dalla pesante struttura. Così è morto un operaio di 41 anni in via IV novembre a Parabiago, nell’hinterland di Milano. A trovare l'uomo è stato il proprietario del locale che si era assentato per alcune commissioni: una volta tornato nel locale ha visto l'uomo a terra privo di sensi.

La ricostruzione dell'incidente

L'uomo ha provato in tutti i modi ad aiutare l'operaio ma le sue condizioni sono parse fin da subito disperate: sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118. Qui i medici e paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che il forno si sia staccato dai supporti e sia precipitato addosso all'operaio schiacciandolo soprattutto sulla testa. Troppo gravi le ferite riportate. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Legnano e la polizia locale di Parabiago, ora al lavoro per fare tutti gli accertamenti del caso.

Un altro morto sul lavoro in un cantiere

A novembre in un cantiere un uomo di 63 anni è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Gli operatori sanitari intervenuti l'hanno immediatamente soccorso e stabilizzato sul posto prima di portarlo d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda dove è stato preso in cura dai dottori della struttura. A nulla, però, purtroppo, sono serviti gli sforzi del personale medico: l'uomo è morto poco dopo nel nosocomio milanese. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe caduto da un ponteggio posto ad un'altezza di cinque metri e mezzo. La caduta gli è stata fatale.