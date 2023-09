Treno deraglia alla stazione di Milano Cadorna: in tilt il traffico ferroviario in Lombardia Un treno è deragliato intorno alle 13:40 di oggi, mercoledì 27 settembre. Il convoglio era in fase di manovra e a bordo c’era solo il macchinista.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un treno è deragliato in stazione a Cadorna (Milano) intorno alle 13:40 di oggi, mercoledì 27 settembre, al binario 7. Stando alle prime informazioni, a bordo del convoglio non c'era alcun passeggero. Erano in corso le fasi di manovra, perciò il macchinista era solo all'interno del treno. Non sono stati segnalati feriti.

Da una prima ricostruzione, pare che il treno si stesse dirigendo verso il binario 7 dove avrebbe poi preso servizio. Per motivi ancora da chiarire, qualcosa durante una manovra tecnica non ha funzionato come avrebbe dovuto e la coda del treno è deragliata, uscendo dai binari. L'intero convoglio, comunque, è rimasto in piedi senza rovesciarsi.

Sul caso sta indagando la polizia ferroviaria, mentre i vigili del fuoco non sono stati chiamati per eventuali sopralluoghi. Al momento si registrano ritardi e cancellazioni lungo la linea ferroviaria Milano – Como Lago per almeno 20 minuti.