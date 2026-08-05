Incendio a Milano vicino alla stazione Centrale, 13 auto a fuoco: evacuate 130 persone da un hotel

Questa mattina è divampato un incendio in via Mauro Macchi, nei pressi della Stazione Centrale a Milano: 5 auto carbonizzate, altre 8 danneggiate, e 130 persone evacuate a causa dei fumi da uno Starhotel. Indagini in corso.

Le auto carbonizzate

Cinque automobili carbonizzate, altre 8 danneggiate, e 130 persone evacuate a causa dei fumi da uno Starhotel. È questo il bilancio dell'incendio che è divampato alle prime ore di questa mattina, mercoledì 5 agosto, in via Mauro Macchi, una strada nei pressi della Stazione Centrale, a Milano. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi.

I soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il rogo si sarebbe verificato intorno alle ore 5:30 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza in codice giallo.

Insieme a loro, sono stati allertati anche i vigili del fuoco del comando di Milano.

La dinamica del rogo

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 38 di via Mauro Macchi quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine – tre automobili avrebbero preso fuoco.

L'incendio si sarebbe poi diffuso per un lungo tratto di una strada, danneggiandone svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale.

Le indagini

Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, le fiamme avrebbero completamente carbonizzato cinque auto e ne avrebbero danneggiate altre otto, per un totale di 13 auto coinvolte. A causa dei fumi 130 persone di uno Starhotel sono state fatte uscire dalla struttura, per poi rientrare successivamente.

Nessuno, fortunatamente, è rimasto coinvolto. Sul posto, per bloccare la strada, è giunta anche la polizia locale mentre le indagini sono affidate alla polizia di stato.