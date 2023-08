Travolto da un camion mentre camminava in strada: uomo muore sul colpo Un uomo nella mattinata di oggi martedì 8 agosto è morto dopo esser stato travolto da un camion a Lallio in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi martedì 8 agosto a Lallio, in provincia di Bergamo. Un uomo è morto dopo esser stato travolto da un camion mentre camminava in strada. Cosa sia successo è ancora al vaglio degli investigatori: per certo al momento si sa che quando i sanitari sono giunti sul posto nulla sono serviti i tentativa per rianimare l'uomo. I medici non hanno fatto altro che accertare il decesso.

Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente così come l'identità dell'uomo: tutto è accaduto verso le 10.20 in via Madonna 12 nel paesino Bergamasco. In poco tempo sul luogo dell'incidente si sono precipitati i sanitari di Areu con un'automedica, un'autoinfermieristica, un'ambulanza i vigili del fuoco e i carabinieri. I rilievi del caso sono ancora in corso.