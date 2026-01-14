Travolta da un pickup, Graziella Carretta muore dopo 15 giorni in ospedale: 60enne denunciato per omicidio stradale

Un 60enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso dalla polizia locale di Cinisello Balsamo (Milano). Il 17 dicembre avrebbe investito e ucciso Graziella Carretta con il suo pickup.

Graziella Carretta è morta dopo 15 giorni di ricovero all'ospedale San Gerardo di Monza a causa delle lesioni gravissime che aveva riportato in un incidente stradale. Lo scorso 17 dicembre, infatti, la 69enne era stata travolta da un'auto a Cinisello Balsamo (nella Città Metropolitana di Milano) mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa. Il conducente non si era fermato e non aveva chiamato i soccorsi, allertati poco dopo da un secondo automobilista di passaggio. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un 60enne, che ora è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

L'incidente si era verificato poco dopo le 19 dello scorso 17 dicembre, lungo via Modigliani nella periferia di Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta di Monza Manuela Massenz e condotta dagli agenti della polizia locale, Carretta era appena uscita da un supermercato della zona e stava rientrando a casa con le buste della spesa, quando è stata travolta da un'auto. Il pickup marca Toyota l'ha investita e il suo conducente si è allontanato lasciando la 69enne agonizzante sul ciglio della strada.

A chiamare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio, che ha notato la presenza della donna nonostante le avverse condizioni meteorologiche e il buio ormai calato. Trasportata d'urgenza al San Gerardo di Monza, Carretta è deceduta dopo 15 giorni di ricovero a causa delle fratture riportate in tutto il corpo e le gravissime lesioni interne. Al termine delle indagini, condotte con il massimo riserbo, un 60enne è stato identificato come gravemente indiziato del delitto ed è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.