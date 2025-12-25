Cade e rimane schiacciata dal cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore dopo 2 giorni di ricovero

Jessica Caratti è morta la mattina di Natale, 25 dicembre 2025, all’ospedale Civile di Brescia. Due giorni fa era rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta schiacciata dal peso del suo cavallo, imbizzarrito durante un’escursione.

È morta nelle prime ore della mattina di Natale, 25 dicembre 2025, Jessica Caratti, da due giorni ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia. Lo scorso martedì 23 dicembre, la 45enne era rimasta coinvolta in un incidente durante un'escursione con il cavallo in un maneggio sulle colline di Toscolano Maderno (in provincia di Brescia). Dopo essere stata disarcionata dal proprio cavallo che si era imbizzarrito all'improvviso, era rimasta schiacciata sotto il peso dell'animale.

L'incidente si era verificato nella mattinata del 23 dicembre in un maneggio sulle pendici del monte Castello. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Salò, Caratti aveva sellato e montato il proprio cavallo per fare una breve escursione insieme a un'altra persona. Durante il percorso, l'animale si sarebbe spaventato all'improvviso e, dopo essersi alzato sulle zampe posteriori, era caduto all'indietro travolgendo la 45enne.

La donna era stata soccorsa dai volontari del 118 del Garda con un'auto medica. Era incosciente, in arresto cardiaco e aveva rimediato numerosi traumi diffusi. Una volta stabilizzata, era stata trasportata con la massima urgenza in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia dove, alle prime ore della mattinata del 25 dicembre, è stata dichiarata deceduta.

Da sempre appassionata di equitazione, Caratti viveva nella frazione San Michele di Gardone Riviera e gestiva l'infopoint turistico di Salò. Il Comune l'ha ricordata con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.