Chi era Jessica Caratti, morta a Natale dopo essere stata schiacciata dal proprio cavallo

Jessica Caratti

Si chiamava Jessica Caratti la vittima dell'incidente mortale che si è verificato lo scorso martedì 23 dicembre all'interno di un maneggio sulle colline di Toscolano Maderno (Brescia). La donna, 45 anni, era rimasta schiacciata dal proprio cavallo dopo essere stata disarcionata mentre percorreva un sentiero durante un'escursione: dopo due giorni di ricovero all’ospedale Civile di Brescia, dove era stata trasportata già in condizioni disperate, il suo cuore ha cessato di battere la mattina di Natale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Salò, durante l’escursione all'aperto in compagnia di un'altra persona l’animale si sarebbe improvvisamente spaventato, e si sarebbe così imbizzarrito. Il cavallo si sarebbe quindi alzato sulle zampe posteriori per poi rovesciarsi all’indietro, schiacciando la donna che in quel momento si trovava sulla sella: all’arrivo dei primi soccorritori, era già in arresto cardiaco.

La 45enne, responsabile dell’Infopoint di Salò, viveva a Gardone Riviera con il figlio di 13 anni, portiere nella squadra locale di calcio. "Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Salò porgono le loro condoglianze e si stringono attorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Jessica Caratti, anima e storica collaboratrice dell'Infopoint di Salò, sempre disponibile e attiva nell'organizzazione di eventi e iniziative turistiche e culturali della nostra città", è stato il messaggio di cordoglio della comunità.

Jessica Caratti, amante da sempre degli animali, era appassionatissima di equitazione. Ogni volta che gli impegni di lavoro e di famiglia glielo permettevano si recava nella scuderia sulle pendici del monte Castello dove veniva accudito il suo cavallo. Lo stesso che il 23 dicembre, per ragioni ancora tutte da chiarire, ha improvvisamente disarcionato la sua padrona.