Donna muore in un incidente sulla strada 336, è Simona Vigini: è la moglie di un ex giocatore dei Frogs Legnan

Si chiamava Simona Vigini, la donna di 54 anni che è morta ieri in un incidente stradale nel Varesotto: era moglie di un giocatore dei Frogs Legnano.

Si chiamava Simona Vigini, la donna che è morta in un terribile incidente stradale avvenuto ieri, martedì 23 dicembre 2025. Moglie di Raffaele Gerardi, ex giocatore dei Frogs Legnano, la squadra di football americano del comune del Milanese, si trovava a bordo della sua automobile quando si è scontrata con un autocarro ed è finita contro il muro che delimita la piazzola di sosta a bordo strada.

L'incidente è avvenuto alle 19 di ieri sulla strada 336, la superstrada di Malpensa, tra i comuni di Lonate Pozzolo e Vanzaghello, in provincia di Varese. La donna, che aveva 54 anni, è morta sul colpo: gli operatori sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, e i vigili del fuoco di Varese. Nel frattempo, la Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale. Al momento, al registro degli indagati risulta iscritto il conducente dell'autocarro.

Si tratta di un atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti necessari a far luce su quanto accaduto. Come da prassi, proprio per consentire tutte le operazioni d'indagine, sono stati sequestrati sia l'autocarro che l'automobile della vittima. Fondamentale poi sarà l'autopsia. Nelle prossime ore sarà conferito, infatti, l'incarico. Una volta completata, la salma sarà restituita ai familiari per i funerali.